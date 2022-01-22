Sezen Aksu'nun cevabı merhum Abdurrahim Karakoç'un o şiirini akıllara getirdi! 'Öldürme ya RAB!'

Yeniakit.com.tr

İlk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva annemize yönelik hakareti sebebi ile kamuoyunun özür beklediği Sezen Aksu, günlerdir süren sessizliğini, adeta meydan okuyarak bozdu.

"Mağdur" rolüne bürünüp, kendisine destek olan azınlık grubu kışkırtmaya çalışan Aksu, "canı tehlikedeymiş" algısı oluşturarak, "Avcı" adında bir şiir yazdığını belirtip, "Beni öldürmezsin, ben herkesim." dedi.

Sezen Aksu'nun cevabı, merhum yazarımız Abdurrahim Karakoç'un, yıllar önce Aksu gibilere mesaj veren "Dua-2" adlı şiirini hatırlattı.

'İslam çoğaldıkça dönsün deliye'

Karakoç, ilgili şiirinde, şu mısraları kaleme almıştı:

Küfürde kârı var erken ölünce;

Yaşasın, sürünsün kendi yolunca

İslâm, dünyamıza hakim olunca,

Görsün de kahrolsun; öldürme yâ RAB!

Korktuğu nizamı getir başına,

Yaşadıkça düşman olsun yaşına.

'Görmezler olaydım' deyip döşüne

Vursun da kahrolsun; öldürme yâ RAB!

Bu garip duamı kabul et, ne var?

Kanaat bulmasın mahşere kadar

Artır tamamını, etme payidar...

Hırsından kahrolsun, öldürme yâ RAB!

Özlesin geçmişi, baksın geriye;

İslâm çoğaldıkça dönsün deliye.

Ektiğim tohumlar nic´oldu diye,

Sorsun da kahrolsun, öldürme yâ RAB!

Asr-ı Saadet’e yaklaşır yine;

Nur yağsın âleme, nusret ver Din´e!

Işığı görünce kaçıp inine

Girsin de kahrolsun, öldürme yâ RAB!