  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sezen Aksu'nun cevabı merhum Abdurrahim Karakoç'un o şiirini akıllara getirdi! 'Öldürme ya RAB!'
Gündem

Sezen Aksu'nun cevabı merhum Abdurrahim Karakoç'un o şiirini akıllara getirdi! 'Öldürme ya RAB!'

Sezen Aksu'nun günler süren sessizliğinin ardından yaptığı açıklamasında kullandığı ifadeler, merhum yazarımız Abdurrahim Karakoç'un "Dua-2" adlı şiirini akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 21:26:00 - 2022-01-22 21:30:18
Sezen Aksu'nun cevabı merhum Abdurrahim Karakoç'un o şiirini akıllara getirdi! 'Öldürme ya RAB!'

 Yeniakit.com.tr 

İlk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva annemize yönelik hakareti sebebi ile kamuoyunun özür beklediği Sezen Aksu, günlerdir süren sessizliğini, adeta meydan okuyarak bozdu.

"Mağdur" rolüne bürünüp, kendisine destek olan azınlık grubu kışkırtmaya çalışan Aksu, "canı tehlikedeymiş" algısı oluşturarak, "Avcı" adında bir şiir yazdığını belirtip, "Beni öldürmezsin, ben herkesim." dedi.

Sezen Aksu'nun cevabı, merhum yazarımız Abdurrahim Karakoç'un, yıllar önce Aksu gibilere mesaj veren "Dua-2" adlı şiirini hatırlattı.

'İslam çoğaldıkça dönsün deliye'

Karakoç, ilgili şiirinde, şu mısraları kaleme almıştı:

Küfürde kârı var erken ölünce;
Yaşasın, sürünsün kendi yolunca
İslâm, dünyamıza hakim olunca,
Görsün de kahrolsun; öldürme yâ RAB!

Korktuğu nizamı getir başına,
Yaşadıkça düşman olsun yaşına.
'Görmezler olaydım' deyip döşüne
Vursun da kahrolsun; öldürme yâ RAB!

Bu garip duamı kabul et, ne var?
Kanaat bulmasın mahşere kadar
Artır tamamını, etme payidar...
Hırsından kahrolsun, öldürme yâ RAB!

Özlesin geçmişi, baksın geriye;
İslâm çoğaldıkça dönsün deliye.
Ektiğim tohumlar nic´oldu diye,
Sorsun da kahrolsun, öldürme yâ RAB!

Asr-ı Saadet’e yaklaşır yine;
Nur yağsın âleme, nusret ver Din´e!
Işığı görünce kaçıp inine
Girsin de kahrolsun, öldürme yâ RAB!

Türk toplumu özür beklerken Sezen Aksu provokasyona soyundu!
Türk toplumu özür beklerken Sezen Aksu provokasyona soyundu!

Gündem

Türk toplumu özür beklerken Sezen Aksu provokasyona soyundu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay