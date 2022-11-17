Sezai Karakoç sempozyumu 18-19 Kasım’da gerçekleşecek

Karakoç’un şairliği, şiirleri ve düşünce dünyasının çeşitli yönleriyle ele alınacağı sempozyumun 18 Kasım’da yapılacak ilk oturumunda Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Doç. Dr. Mehmet Bedri Mermutlu ve Dr. Alim Kahraman konuşmacı olarak yer alacak.

“Mütefekkir Şairin Dünyası” başlığıyla gerçekleşecek oturumun başkanlığını ise Prof. Dr. Turan Karataş üstlenecek.

İkinci gün 4 oturum gerçekleşecek

Prof. Dr. Yakup Çelik’in oturum başkanlığını yapacağı “Sezai Karakoç Şiiri Ne Söyler?” başlıklı ikinci oturumda Prof. Dr. Alaattin Karaca, Hayriye Ünal, Ali Emre ve Ömer Erdem konuşmacı olacak.

Daha sonra “Dirilişin Çevresinde”, “Batı ile Doğu Arasında Bir Şair”, “Sanat Sağanaklar” konulu oturumlar gerçekleştirilecek. Cevat Özkaya’nın başkanlığında Prof. Dr. Alev Erkilet, Asım Öz, Dr. İbrahim Durmaz ve Yusuf Turan Günaydın’ın bir araya geleceği son oturumda ise “Düşünce, Siyaset ve İslamcılık” konusu ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan anma mesajı

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Kasım 2021’de vefat eden şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç’u andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, “Diriliş şairimiz Sezai Karakoç beyefendiyi ahirete irtihalinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum” paylaşımı yaptı.