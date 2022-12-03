Şeytanın bile aklına gelmez! Hayrete düşüren uyuşturucu düzeneği böyle yakalandı
İstanbul Beşiktaş'ta durdurulan bir araçta yakalanan uyuşturucu düzeneği görenleri hayrete düşürdü.
Motorize yunus timi, Beşiktaş ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta hayrete düşüren bir uyuşturucu düzeneği yakalandı.
Ayak koyma yerindeki parçanın orjinal olmadığını anlayan polis, tespit ettiği yaylı sistemli zulayı, kablosuz kulaklıkla emniyet kemeri direğine sürterek açtı.
Aramada, paketlenmiş halde esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.