Seyrek saçları gürleştirmek için yapmanız gerekenler! Yıpranmış saçlara çözüm: Evde saç gürleştirme

Saçınızın başınızın ön tarafından ve kafa derisinin orta kısmından döküldüğünü fark ettiniz mi? Başınızın yan kısımlarından değil, başınızın arka kısmından da değil. Bunun nedeni, başınızın orta ve ön kısmındaki cildin çok ince olmasıdır.

Bu nedenle, cildin ince olduğu kısımlarda kan damarları kılların köküne yeterli besin sağlayamaz ve saçlar dökülmeye başlar. Bu sorunun tek çözümü, harici bakım yapmaktır. Bugün size cildinizin derinliklerine nüfuz eden ve saçınızın uzun ve kalın hale gelmesini sağlayan içeriği oldukça zengin besleyici kremi tarifleri vereceğiz.

Hindistan cevizi yağı, saçları besler, korur ve her saç teline nem vererek kurumasını engeller.

İhtiyacınız olan malzemeler:

Muz

Hindistancevizi yağı

Bal

Yumurta

Çay Ağacı yağı (İsteğe bağlı)

Hazırlanışı

Muzun Kabuğunu soyun ve bir kasede muzu ezin. Daha sonra 1 çorba kaşığı bal ve 1 çorba kaşığı hindistancevizi yağı ilave edin. İyice karıştırdığınızdan emin olun. Daha sonra da yumurtayı kırın ve sarı kısmı ayırın, bu sarı kısmı karışıma ekleyin. Kaşıntılı kafa deriniz varsa ve cilt pullarının çıkmış olduğunu görürseniz, karışıma 5 damla Çay ağacı yağı da ekleyebilirsiniz. 1. gün, 3. gün ve 5. gün yapın… Evet sadece üç kez ve saçınız daha güçlü hale gelecektir. Maskeniz hazır. Bu maskeyi saçınıza uygulayın. Saç derinize hafifçe masaj yapın ve her bir saç teline sürdüğünüzden emin olun. 1 saat saçınızda bekletin ve ardından saçınızı yıkayın.

Evde doğal kısa sürede saç nasıl gürleşir?

Badem yağı sadece saç için değil kaş ve kirpiklerinizin de güçlenmesini ve gürleşmesini sağlar. Saçta, ciltte meydana gelen egzama, cilt mantarı gibi hastalıklara iyi gelir. Gerek mineral yapısı, gerek içinde barındırdığı E vitaminine sahip çok faydalı bir yağdır. Peki tatlı badem yağı saç için nasıl kullanılır? Badem yağı saç dökülmesine iyi gelir mi? İşte tatlı badem yağı kullanımı hakkında bilmeniz gerekenler.

TATLI BADEM YAĞI SAÇA NASIL UYGULANIR?

Tatlı badem yağını banyo sırasında, elinize bir miktar sürüp saç uçlarınıza ve saç diplerine masaj yaparak sürebilirsiniz. Kurumuş, yıpranmış saçlara uygulanan badem yağı, saçlarınızı hemen canlanacaktır. Tatlı badem yağını saçlarınıza sürmeden önce ve sürdükten yarım saat sonra ılık suyla yıkanması gerekir. Ayrıca kaş ve kirpiklerinize de yatmadan önce sürübilirsiniz. Badem yağı sadece saç için değil kaş ve kirpiklerinizin de güçlenmesini ve gürleşmesini sağlar.

Saçta, ciltte meydana gelen egzama, cilt mantarı gibi cildin kurumasına neden olan rahatsızlıklar geçiren hastalar tatlı badem yağı sayesinde bu rahatsızlıktan çok fazla etkilenmeden süreci çabucak atlatırlar.

Oldukça nitelikli bir saç bakım ürünü olan tatlı badem yağı, saç telleri kurumadan dolayı kırılaya yüz tutmuş, yıpranmış, ısıyla çalışan saç şekillendirici cihazlar ve boyanın çıkarttığı kuruluğa karşı en etkili doğal çözümlerden biridir. Gerek saç derisi gerekse saç bakımında kullanılabilir. Saç derisi bakımında kullanılırken fazla yağ kullanmamaya özen gösterilmelidir.

TATLI BADEM YAĞI SAÇ DERİSİ KULLANIMI

Tatlı badem yağını saç derisine kullanılırken, bir tatlı kaşığı ölçüsünde kullanılır. Bir tatlı kaşığı badem yağını saç derisine masaj yaparak ve iyice yedirerek uygulayınız ve saçınızda bekletme zamanına göre 30-40 cm uzaklıktan saç kurutma makinesiyle ısı uygulayabilirsiniz. Tavsiye olarak saç derisi bakımında Hint yağıyla karıştırırsanız çok daha etkili sonuçlar alırsınız.

TATLI BADEM YAĞI SAÇ UÇLARI KULLANIMI

Boyalı, röfleli, sürekli olarak ısıl işlem görmüş ve yıpranmış saçlarınıza oldukça iyi bakım yapan badem yağını saç uçlarınıza uyguladığınızda minimum 2 saat bekletmelisiniz, badem yağını parmaklarınızla saç uçlarınıza nazikçe uygulayınız. Bu kullanım tekniğinde, yağı azar azar bölgesel olarak uygulamanız çok önemlidir, çok fazla sürmemeye özen gösteriniz. Fazla yağ sürmeniz yıkama aşamasında saçınızı yağdan arıtırken işinizi zorlaştırır. Saçınıza yağ kullanımı yaptığınızda, saçınızı yıkamaya başlamadan evvel saç kremini saç uçlarınıza sürerseniz arıtma işleminiz daha kolay ve hızlı olacaktır.

TATLI BADEM YAĞI İLE SAÇ MASKELERİ

Saç Dökülmesini Engellemek İçin

1 adet yumurta sarısı

1 E vitamini ampulü

1 Bepanthen ampulü

2 tatlı kaşığı tatlı badem yağı

Saç diplerinize bu karışımı güzelce masaj eşliğinde yedirin. Daha sonra saçlarınızı önce bir streç film veya bone ile üstüne havluyla iyice sarın. 2 saatlik süreyi tamamlayın ve ardından şampuanınızla saçınızı arındırma işleminize başlayın.

Saçlarınızın Uzaması İçin

150 gr çavdar ekmeğinin ufalanmış içi (kabukları kesin)

Bir miktar kaynar su

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı tatlı badem yağı

1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı hardal tozu

Ufalanmış çavdar ekmeğinin kabuklarını kaynar suya atıp karıştırın. Ekmek kabuklarının iyice yumuşayana kadar bekletin. Daha sonra krema kıvamını elde edilene dek çatalla ezip iyice karıştırın. Tatlı badem yağı, yumurta sarısı, bal ve hardalı ilave edip tekrar özdeşene dek karıştırın. Yapmış olduğunuz bu karışımı saçlarınıza ve saç diplerinize parmak uçlarınızla hafif masaj yaparak uygulayın. Saçlarınızı streçle veya havlu ile sarıp, 1 saat sonra yıkayın.

Kuru Ve Yıpranmış Saçlar İçin

2 yemek kaşığı çiğ krema

1 tatlı kaşığı badem yağı

2 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Eldeki bu malzemeleri krem kıvamına gelene kadar iyice karıştırın. Yapılan bu maskeyi saç diblerinize ve saç tellerine uygulayın. Saçlarınızı streçle veya bone ile hava almayacak şekilde sarıp 20 dakika bekletin. Daha sonra ılık suyla saçlarınızı yıkayabilirsiniz.

Eğer Saçlarınızın Uzun ve Kalın Olmasını İstiyorsanız

Saç kırıklarını bitiren yöntem!

Sağlıklı ve parlak saçların en büyük düşmanı uçlardaki kırıklar ve koparak dökülmelerdir. Bakımsız saçlar zamanla zayıflar ve matlaşır. Şekil almamaya ve sönük görünmeye başlar. Bu durumdan kurtulmak için sadece 2 malzeme yeterli! Düzenli bakımla, kırıklara ve koparak dökülmelere veda edebilirsiniz. Argan yağı saça faydaları sayesinde asırlardır kullanılıyor. Düzenli kullanımda saç üzerinde mucize etkiler yaratan argan yağı, saç köklerini güçlendiriyor dökülmeleri durduruyor.

Argan yağı, saça faydaları ile bilinen en iyi doğal yağlardan biri. Argan yağı, saçlarınız için tam bir mucize! Saç hücrelerinin daha sağlıklı olmasını sağlayarak saç foliküllerini besliyor. İçinde yüksek miktarda A ve E vitamini bulunan argan yağı, saç tellerinin daha güçlü ve sağlam olmasını sağlıyor.

Daha gür hızlı uzayan sağlıklı saçlar, kirpikler ve hatta daha sağlıklı görünen sakallar için kullanabilirsiniz. Sonuçları almak için uzun uzun beklemenize gerek yok. İşte gürleştirici ve pürüzsüzleştirici etkileriyle argan yağının saç üzerindeki faydaları...

Saçlarınızdaki kırıklıklardan kurtularak, saçlarınız doğal haliyle sağlıklı ve canlı görünmesini sağlayabilirsiniz. Argan yağı, tek tek tüm saç tellerinizin boylarına etki ederek pürüzsüzleşmesine destek olur. Saçlarınızın ihtiyacı olan nemin saça hapsolmasına destek olarak saçlarınızdaki kuruluğu yok eder. Faydalarıyla bilinen argan yağı faydaları bu kadar değil… Argan yağı ne işe yarar?

Boyalı saçları korur, boyanın çok daha kalıcı olmasını sağlar

İlk andan itibaren saçı ve saç diplerini derinlemesine nemlendirir

Düzenli kullanıldığında saçların nem tutma kapasitesini artırıyor. Kuru saç problemini önlüyor.

Saç tellerini besleyerek daha kalın ve güçlü olmalarına destek oluyor.

Sadece saçlar için değil, kirpikler, kaşlar ve özellikle sakallar için de çok etkili.

Cilt içinde kullanılabilen güvenli bir doğal yağdır.

Saç tellerini pürüzsüzleştirdiği için uzun vadede parlak saçlara kavuşmanızı sağlar.

Argan, tam 200 yıl yaşayabilen mucizevi bir çöl bitkisi. Yüksek besin değerleri ve antioksidan içerikleriyle dikkat çeken argan yağının üretildiği meyveleri 1 senede büyüyebiliyor. Argan yağı, argan meyvesinin çekirdeklerinden (soğuk sıkım) üretilen oldukça yararlı organik sabit (taşıyıcı) bir yağdır. Cilde ve saça topikal olarak uygulanabilir, doğal haliyle az miktarlarda tüketilebilir.

"Sarı altın" olarak nitelendirilen argan yağı, zeytinyağına kıyasla yaklaşık 3 kat daha fazla E vitamini, 2 kat daha fazla tokoferol içerir. Saf argan yağının içeriğinin yaklaşık %90'ının faydalı tekli doymamış yağ asitleri oluşturur;Oleik Asit Omega 9 Linoleik Asit Omega 6 Argan yağı saça faydalarıyla biliniyor. Argan yağını, saçlarınıza düzenli olarak uygulamaya başladığınızda birçok fayda elde edeceksiniz.

ARGAN YAĞI SAÇA FAYDALARI

Saçlarınız için argan yağı bakımı, saçların sağlıklı bir görünüme kavuşması için ideal bakım sağlar. Saç derisini nemlendirir, yapısını iyileştirir, yağ dengesini sağlar. Saç köklerinin iyi beslenmesi, güçlenmesini sağlar. Saç foliküllerinde yeni saç oluşumunu teşvik eder. Saç tellerini koruyarak pürüzsüzleştirir. Saç uçlarındaki kırıkları azaltır. Kırılmalara karşı saçın elastikiyetini artırır.

İLK ETKİLERİ

Saçlarınızı nemlendirir. Saçlarınızın daha parlak görünmesine destek olur.

Saçlardaki elektriklenme sorununu yok eder.

Boya koruma sağlar, daha canlı görünen saç rengini destekler

Saç tellerinin elastikiyetini artırarak koparak dökülmeleri ve kırılmaları azaltır

2-3 AY İÇİNDEArgan yağı faydaları düzenli kullanımda daha sağlıklı saçlara kavuşmanızı sağlar.

Saç hücrelerinin bağlarını güçlendirerek kopmalara karşı güçlü bir dayanıklılık oluşturur.

Saçların nem kapasitesinin artırır. Nem kapasitesi artan saç çok daha parlak ve sağlıklı görünür. Daha rahat şekil alır.

Daha parlak ve pürüzsüz saç yapısına destek olur

Saçlı deriyi besleyerek saçların beslenmesini sağlar. İyi beslenebilen saçlar daha hızlı uzar. Dökülmelere karşı dirençli olur.

Saçlardaki keratin ihtiyacını karşılayarak saçın kolay şekil almasını ve daha sağlıklı görünmesini sağlar.

Saç bakımı için tek sefer yapılan uygulamalardan mucize beklemenin doğru olmadığını unutmayın. Saç döngüleri en az 6 aylıktır. Saçlarınızın daha gür uzaması için argan yağını saç diplerinize de düzenli olarak masaj yaparak uygulayın.

Bunun için haftada 2-3 defa argan yağı ile saçlarınıza ve saç diplerinize maske yapmaya başlayabilirsiniz.

Argan yağını saçınıza ve saç diplerinize direkt olarak uygulayabilirsiniz. Gözenekleri tıkamadığı için saç diplerinizde bekletmenizde bir sakınca yoktur.

Argan yağını başka yağlarla karıştırmayın. Temiz saçlara uygulamak daha avantajlıdır.

Ellerinizi kullanarak 8 ila 10 damla argan yağını saç derinize masaj yapın.

Kalan argan yağını saç boylarına ve uçlarına nazikçe yedirin.

Saçınızın uzunluğuna göre miktarı gerektiği gibi ayarlayın.

En az 10 dakika boyunca saçınıza ve saç derinize masaj yapmaya devam edin, saçınızın kökten uca kaplanmasını sağlayın.Saçlarınız kuruysa, saçınızı bir havluya veya saç sargısına sarın ve bir gece bekletin.

Saçlarınız yağlıysa, argan yağını 30-40 dakika bekleterek ılık suyla yıkayın.

Haftada 2-3 defa uygulayabilirsiniz. Gereğinden fazla uygulama yapmak daha iyi sonuçlar almanızı sağlamaz. Bu nedenle aşırıya kaçmayın. Argan yağının saça faydalarını görebilmek için düzenli ve sürekli uygulama en idealidir.

Argan yağını, tarama ve şekillendirmeden kaynaklanan kırılmaları azaltmak için bakım serumu olarak kullanabilirsiniz. Bunun için saçlarınızı kurutmadan önce bir miktar argan yağını saçınıza yaymanız yeterlidir, daha sonra normal bir şekilde kurutabilirsiniz.