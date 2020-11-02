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Medya Şeyma Subaşı’ya kendi mahallesinden beklemediği tokat
Medya

Şeyma Subaşı’ya kendi mahallesinden beklemediği tokat

Kokuşmuş mahalle Cadılar Bayramı’nda birbirine girdi. Ebru Polat, yayınladığı videoda küfür etti. Polat'ın bu sözleri partiye katılan Şeyma Subaşı'na gönderme olarak düşünüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:58:00 -

İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu. Depremde 80'den fazla kişi de hayatını kaybederken birçok vatandaş enkaz altında kaldı.

Bu duruma rağmen koronavirüs sürecinde sosyal mesafeye dikkat etmeyerek birçok isim Cadılar Bayramı’nı kutladı.

Kokuşmuş mahallenin temsilcileri Batı Kültürü’nün ahlaksız tarzı Cadılar Bayramı için birbirine girdi.

Ahlaksız paylaşımlarıyla bilinen Şeyma Subaşı, Miami'de düzenlenen bir partiye katıldı.

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda Cadılar Bayramı'nı kutlayanlara küfür etti. Polat'ın bu sözleri partiye katılan Şeyma Subaşı'na gönderme olarak düşünüldü.

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