Şeyma Subaşı'ndan bir rezillik daha! Şu acılı günlerde yaptığı şeye bak! Sende hiç utanma yok mu be kadın?

Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketinin ardından birçok ünlü sosyal medya hesaplarında normal yaşantısına geri dönemedi. Söylemleri ve yaptığı paylaşımlarla olay olan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ise deprem sonrasında yaptığı paylaşımla yine gündeme geldi. Uzun süredir birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile gittiği tatilden fotoğraflar paylaşan ve geçtiğimiz günlerde de gelinlik provalarının fotoğraflarına dair kareleri sosyal medyadan takipçilerine sunan Subaşı, takipçilerini kızdırmıştı. Bu paylaşımlara dayanamayan takipçileri Şeyma Subaşı'na tokat gibi cevap vermişti. Subaşı takipçilerini kızdıracak paylaşımlara bir yenisini ekleyerek yoluna devam etti. Gelen yorumlar üzerine Subaşı'nın hesabının kapatılabileceği yönündeki iddialar ortaya çıktı.

Paylaşımlarına devam etti

Takipçilerinden gelen tepkilere rağmen neşeli paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Şeyma Subaşı, Miami'de dans ederken çektiği bir videoyu da sosyal medya hesabında paylaştı. Bu duruma iyice sinirlenen takipçileri paylaşım için "Bu kadarı da pes" yorumlarında bulundu. Bunun üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) şikayet edilen Subaşı'nın sosyal medya hesabına Türkiye'den erişimin kapatılabileceği iddiaları ortaya atıldı.

Takipçilerinden tokat gibi cevap

Yaşanılan "Asrın Felaketi"nden sonra New York'ta gelinlik provalarını ve restoranlardan çekildiği kareleri paylaşan Şeyma Subaşı'na takipçilerinden tepki gelmişti Yaşanılan acının ardından bu kadar çabuk normale dönerek, duyarsız davranan Şeyma Subaşı'nın 3,3 milyon olan takipçisi 2,9 milyona düşmüştü.

Instagram’ı kapatılsın!

Şeyma Subaşı'nın depremden sonra gösterdiği hareket takipçileri tarafından hoş karşılanmamıştı. Bu duruma sinirlenen Instagram kullanıcıları Subaşı'yı takipten çıkarken bir yandan da Subaşı'nın hesabının kapatılması gerektiği hakkında yorumlarda bulunmuşlardı ve Subaşı'nı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) şikayet etmişti.

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