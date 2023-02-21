Şeyma Subaşı peş peşe paylaştı! Pes dedirtti, sosyal medyayı yıktı! Senin gibi bir zavallıdan da bu beklenirdi zaten

Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşanan depremler sonrası tatile çıkan ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı'na tepki yağıyor. Binlerce sosyal medya kullanıcısı, "Bu kadar olamaz" tarzında yorumlar paylaşıyor.

Kahramanmaraş ve Hatay'da peş peşe yaşanan depremler, can kayıplarına neden oldu. Özellikle Kahramanmaraş'ta yaşanan deprme sonrası, 40 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

Yaralarını sarmak için bir araya gelen Türkiye, depremzedelere yardım etmek için seferber oldu.

Normal hayata dönemediğimiz şu günlerde, ünlü isimlerden Şeyma Subaşı herkesin sinirlerini bozdu ve tepki aldı.

Depremin üzerinden geçen 15 günün ardından Hatay'da yaşanan depreme rağmen paylaşım yapan Şeyma, soluğu tatilde aldı.

Tatile çıkan Şeyma Subaşı, peş peşe fotoğraflarını paylaştı. Subaşı bu paylaşımları ile tepki çekti.

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden bir araya gelen Şeyma Subaşı İsviçre'nin ünlü kayak merkezi St. Moritz'e gitti. Tüm Türkiye’yi yasa boğan, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından normalleşmeye başlayan isimlerden biri olan Subaşı’nın paylaşımlarına takipçileri kayıtsız kalamadı.

Sevgilisi ve kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaşan Subaşı’nın 3.3 milyon olan takipçi sayısı bu paylaşımların ardından 2.9 milyona düştü. Subaşı gelen tepkilerin ardından fotoğraflarına yapılan yorumları kısıtladı.

Subaşı'nın fotoğrafına bir takipçisi daha önce, "Neredesiniz sesiniz çıkmadı" yorumunda bulunmuş, ünlü isim de bu yorumların ardından sosyal medya hesabının hikaye kısmından depreme dair paylaşımlar yapmıştı.