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Aktüel Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Eskişehir'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 21:41:00 -
Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Eskişehir'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2. Caddesi'nde 26 AGD 953 plakalı otomobilde seyir halindeyken mekanik aksamından kaynaklı benzin akıtması nedeniyle yangın çıktı.

Sürücü, aracı yol kenarına çekerek durdurdu.

Otomobildeki iki kişi ve sürücünün dışarı çıkmasının ardından araçta patlama oldu.

Çevredekilerce söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

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