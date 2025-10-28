  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü
Yerel

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Konya'dan Antalya'ya giden S.S. idaresindeki yolcu otobüsü, Seydişehir-Antalya kara yolunun 9. kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Motor kısmından başladığı tahmin edilen yangını fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir’de fabrika yangını! Havalandırma arızası paniğe yol açtı
Balıkesir’de fabrika yangını! Havalandırma arızası paniğe yol açtı

Yerel

Balıkesir’de fabrika yangını! Havalandırma arızası paniğe yol açtı

Rize’de geceyi aydınlatan yangın! Dere kenarındaki baraka küle döndü
Rize’de geceyi aydınlatan yangın! Dere kenarındaki baraka küle döndü

Yerel

Rize’de geceyi aydınlatan yangın! Dere kenarındaki baraka küle döndü

Şişli'de feci yangın: 1 kişi yanarak can verdi!
Şişli'de feci yangın: 1 kişi yanarak can verdi!

Yerel

Şişli'de feci yangın: 1 kişi yanarak can verdi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Gürsel Tekin: CHP’de beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur! 40 güne kadar yeni şeyler olacak!
Gündem

Gürsel Tekin: CHP’de beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur! 40 güne kadar yeni şeyler olacak!

Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan kayyım Gürsel Tekin Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında önemli açıkla..
Muhalif Bahar Feyzan’dan CHP’lileri çıldırtacak çıkış! "Erdoğan yapmış yalan mı söyleyeyim"
Gündem

Muhalif Bahar Feyzan’dan CHP’lileri çıldırtacak çıkış! “Erdoğan yapmış yalan mı söyleyeyim”

Muhalif gazeteci Bahar Feyzan’dan deprem bölgesindeki imar ve ihya çalışmalarına ilişkin CHP’lileri çıldırtacak açıklamalar geldi. ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23