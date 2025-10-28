Seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.
Konya'dan Antalya'ya giden S.S. idaresindeki yolcu otobüsü, Seydişehir-Antalya kara yolunun 9. kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Motor kısmından başladığı tahmin edilen yangını fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.