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Aktüel Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Aktüel

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Artvin’in Hopa ilçesinde bir yolcu otobüsü arka bölümünde başlayan yangın sonrası alev alev yandı. Yolcuların kısa sürede tahliye edildiği olayda bir can kaybının yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 19:22:00 - 2022-09-23 19:22:57

Alınan bilgiye göre, Artvin’den İstanbul’a gitmek üzere hareket eden yolcu otobüsü Hopa Cankurtaran tüneli mevkiine bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Otobüsün arka bölümünde başladığı belirtilen yangında kısa sürede büyüdü.

Yolcuların tamamı arka kapının arızalanması nedeniyle ön kapıdan tahliye edilirken, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangın anları yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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