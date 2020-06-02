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Aktüel

Seyir halindeki traktör alevlere teslim oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Konurlar Mahallesi’nde ormana çalışmaya giden çiftçiye ait traktör, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 23:21:23 -
Seyir halindeki traktör alevlere teslim oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Konurlar Mahallesi’nde ormana çalışmaya giden çiftçiye ait traktör, yanarak kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgilere göre olay, İnegöl’e bağlı Konurlar Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanda çalışmaya giden Hamit Kahraman isimli çiftçi seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle traktörü aniden alev aldı. Alev alan traktörden inen Kahraman yangına müdahale etse de alevler kısa sürede büyüdü. Alevler içerisinde kalan traktör tamamen yanarak kül oldu. Tek teselli ise sürücünün olayı yara almadan atlatması oldu. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

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