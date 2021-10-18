Seyir halindeki otomobilde yangın
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Kırıkkale-Yahşihan'da, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Emrah Selci (33) idaresindeki 71 ES 239 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda, seyir halindeyken motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Otomobilden çıkan alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobilde hasar oluştu.