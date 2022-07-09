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Aktüel Seyir halindeki otomobil yandı
Aktüel

Seyir halindeki otomobil yandı

Karabük'te seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 18:26:00 -
Seyir halindeki otomobil yandı

Karabük-Safranbolu'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ten Bartın istikametine giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 74 DH 505 plakalı otomobil, Ahmetusta Geçidi'nde motor kısmından alev aldı.

Hızla aracı durduran sürücü, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerce söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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