Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Antalya'da seyir halinde giderken motorundan duman çıkan otomobil kısa sürede alev topuna dönerek kül oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halinde motorundan duman çıkan otomobil alev alıp kısa süre içinde küle döndü. Söndüremeyeceğini anladı, ekiplere haber verdi Olay bugün saat 12.15 sırasında Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat K. idaresindeki 68 DE 383 plakalı otomobilin motorundan seyir halindeyken duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü Murat K. aracı park edip motoru açtığında bir anda parlayan alevleri gördü. Yangını söndüremeyeceğini anlayan Murat K. hemen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşın itfaiyenin müdahalesine rağmen araç küle döndü. Kısa süre içinde söndürülen araç, soğutma çalışmasının ardından olay yerinden kaldırıldı. Görgü tanıkları, aracın bir anda alev aldığını, içinde kimseyi göremediklerini ve itfaiyeye haber verdiklerini söyledi.

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