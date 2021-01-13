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Yerel Seyir halindeki araç alev topuna döndü
Yerel

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Denizli'de seyir halindeki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 11:00:00 -
Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Yangın, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil henüz bilinmeyen nedenden dolayı bir anda yanmaya başladı. Dumanların yükseldiği araçta sürücüsünün yandığını fark etmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürmek için müdahalede etti. Kısa sürede söndürülen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Öte yandan, meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

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