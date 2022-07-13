  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Seyir halindeki araç alev aldı
Aktüel

Seyir halindeki araç alev aldı

Zonguldak’ta seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği aracın motor kısmı tamamen yandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 20:26:00 -
Seyir halindeki araç alev aldı

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak kent merkezinde Soner Ş. idaresindeki 06 DR 3590 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücüsü itfaiye ekiplerine haber verdi. Büyüyen yangın kısa sürede motoru kapladı. Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Söndürülen yangın sonrası aracın motor kısmının tamamen yandığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23