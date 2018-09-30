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Seyidoğlu’ndan atıştırmaya 1 milyon lira

Seyidoğlu Gıda, 1 milyon TL yatırımla kurduğu yeni üretim birimiyle çocuklara yönelik atıştırmalık ürünler üretmeye başladı.

30 Eylül 2018 Pazar 09:54
Seyidoğlu’ndan atıştırmaya 1 milyon lira

Seyidoğlu Gıda, 1 milyon TL yatırımla kurduğu yeni üretim birimiyle çocuklara yönelik atıştırmalık ürünler üretmeye başladı. Tahin, pekmez, meyve özü gibi geleneksel gıdaları çocuklara sevdirmek için yeni bir konsept belirlediklerini ifade eden Genel Müdür Mehmet Göksu, “Çocuklar için çok faydalı olan bu ürünleri maalesef aileler çocuklarına yediremiyor. Çizgi film karakterlerini kullanarak, yeni ve renkli ambalajlarla çocuklara bu gıdaları daha eğlenceli tüketecekleri bir ürün serisi hazırladık” dedi.

Atıştırmalık pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedeflediklerinin altını çizen Göksu, “Türkiye’de 140 milyon Dolar’a ulaşan bu pazarda, makine parkuru ve Ar-Ge için 1 milyon TL yatırım yaptık. Çocuklar için ürettiğimiz Bandır Bandır adlı ürünümüze büyükler de rağbet gösteriyor” diye konuştu. Dünya çapında çocukların beğendiği  atıştırmalık ürünleri yerli ve milli lezzetlerle üretmeye başladıklarını anlatan Göksu, şunları kaydetti: “Piyasalarda yaşanan durgunluğa rağmen yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bir taraftan 10 milyon TL yatırımla inşaatına başladığımız fabrikayı tamamlamaya çalışıyoruz.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 09:54
  1. Seyidoğlu Gıda

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