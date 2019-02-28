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Seyidoğlu Gıda ev dışı tüketimde 30 milyon TL ciro hedefliyor

Büyüklüğü 50 milyar dolara ulaşan ev dışı tüketim pazarı bu alandaki yatırımları da cazip hale getiriyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:11
Seyidoğlu Gıda ev dışı tüketimde 30 milyon TL ciro hedefliyor

Büyüklüğü 50 milyar dolara ulaşan ev dışı tüketim pazarı bu alandaki yatırımları da cazip hale getiriyor. Turizm sektöründeki olumlu gelişmelerin gıda sektörünü de olumlu etkilediğini belirten Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, "Turizm tesislerinin talebiyle birlikte günde 1 milyon paket piknik adı verilen 20-30 gramlık kahvaltılık ürün üretmeye başladık. Aynı zamanda yeme alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte kahvaltı evden ofise taşındı. 2018 yılında 300 milyon paket ev dışı tüketim ürünü üretmeye başladık. Yeni fabrikamızın devreye girmesiyle birlikte bu rakamı yıllık 500 milyon adete çıkaracağız. Sadece cezaevlerine ayda 10 milyon tek öğünlük helva ve reçel gönderiyoruz" diye konuştu.



Helva reçel üreticisi Seyidoğlu Gıda, ev dışı tüketim pazarında liderliği hedefliyor. Yeni yatırımlarıyla birlikte yıllık 300 milyon paket piknik adı verilen 20-30 gramlık ürünler üreten firma, son 1 yılda 5 milyon TL makine parkuru ve 10 milyon TL de ek üretim tesisi yatırımı yaptı. Ev dışı tüketim sektöründe 20 farklı ürün çeşidiyle günlük 1 milyon paket ambalajlı gıda üretimine ulaşan Seyidoğlu, 2019 yılında turizm sektöründeki büyüme ile sayıyı artırmayı ve pazar liderliğine ulaşmayı hedefliyor.



Mehmet Göksu: "Hadımköy’deki fabrikamıza 2 yeni paketleme robotu daha kurduk"


Özellikle piknik tipi olarak adlandırılan ürünlerde pazarda öncü olduklarını belirten Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, "Hadımköy’deki fabrikamıza 2 yeni paketleme robotu daha kurduk. Tereyağı, reçel, bal, tahin-pekmez, peynir, helva başta olmak üzere 20 çeşit gıdayı piknik tipi diye tabir edilen paketlerle üretiyoruz. Bu ürünleri Kamu kurumları, hastaneler, oteller, özel sektör yemekhaneleri ve catering şirketleri, cafe ve restoranlara veriyoruz. Farklı markalara fason üretim de yapmaya başladık. Yurtdışından dünyanın önde gelen havayolu şirketleriyle görüşme halindeyiz. 2018 yılında ev dışı tüketim alanında ciromuz 25 milyon TL’ye ulaştı. Hedefimiz 2019 yılındaki yeni yatırımlarla bu rakamı 30 milyon TL’ye taşımak" diye konuştu.



"Türkiye ev dışı tüketimde büyümeye açık"


Türkiye’de son yıllarda değişen yaşam tarzlarının ev dışı tüketim pazarındaki büyümeyi olumlu yönde etkilediğine değinen Göksu, "Artık insanlar pazar günleri haricinde evde kahvaltı yapmıyor. Ev dışı tüketim pazarı her yıl ortalama yüzde 10-15 büyüyor. Dünyada sektörün büyüklüğü 2,67 trilyon dolar, ABD’de 2,1 trilyon dolar, Avrupa pazarı ise 1,6 trilyon euro. Türkiye’de ise pazarın 2019 yılında 55 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.



Seyidoğlu Gıda olarak kahvaltı sofralarının vazgeçilmez markalarından biri olduklarını ifade eden Genel Müdür Göksu, helva ve reçel üretimi ile başladıkları iş hayatında bugün 400’den fazla ürün çeşidine ulaştıkları bilgisini verdi. Yeni Fabrikanın da devreye girmesiyle 16 bin metrekare kapalı alanda 500 çalışanla üretim yaptıklarını ifade eden Göksu, 30 ülkeye de ihracat yaptıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:11
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