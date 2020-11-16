Şeyh Sait ve Seyit Rıza'yı paylaşan Yıldız Tilbe'ye laikçilerden linç girişimi!

Şarkıcı Yıldız Tibe, Cumhuriyet döneminde idam edilen Şeyh Sait ve Seyit Rıza “Allah’ın rahmeti üzerinize olsun” notuyla bir paylaşımda bulundu.

Tilbe’nin Şeyh Sait ve Seyit Rıza’nın fotoğraflarını paylaşması lailçileri adeta çılgına çevirdi.

Tilbe’ye paylaşımında ötürü kin kusan laikçiler demediklerini bırakmadı.

Tilbe: Size mi soracağım?

Eleştirilerin ardı arkası kesilmeyince YıldızTilbe şu mesajı yayınladı: “Seviyorum Seyit Rıza’yı ve Şeyh Said’i ve birçok evliyayı. Size mi soracağım? Siz de kimi istiyorsanız onu sevin. İki insanı sevdiğim için yıllardır ne olduğu belli olan bana vatan haini diyorsunuz, Allah razı olmasın.”

“Sizsiniz vatan haini!”

Tilbe tepkiler üzerine hızını alamayıp açıklamasının devamında ise "Sizsiniz vatan haini. Vatan haini olmasanız o Kürt bu Türk şu bilmemne diye ayırmassınız hala. Kanuni Bir suç varsa asıldılar ödediler. Seyit Rıza da Şeyh Said de ödedi. Suç yok yani bitti. Ama sizin bölücülüğünüz ötelemeniz aşağılamanız bitmedi. İkisi de benim dedemdir" dedi.

'Benim ne terörüm olmuş'

Tilbe diğer bir mesajında ise "Sizsiniz terörist benim ne terörüm olmuş şimdiye dek. Göre bile iftira atıyorsunuz Kürt değilim ben Türk de değilim" dedi.

“Bana da mı oyun düzenleyeceksiniz”

Yıldız Tilbe paylaşımlarına şöyle devam etti: "Terbiyesizler dünden beri etmediğiniz hakaret küfür kalmadı. Ben bu ülkenin malıyım bu ülke benim memleketim, bana da mı oyun düzenleyeceksiniz iftira atacaksınız yaparsınız. Sizsiniz Cumhuriyet düşmanları, Cumhuriyet'in içinde yaşayanlara ölülerine rahmet okumasına izin vermiyorsunuz geçmişin hatalarını suçlarını üstüne yıkıyorsunuz, suçu olmayana gözünüz göre göre iftira atıyorsunuz."