Şeyh İkrime Sabri: Siyonist işgalciler Kudüs Kılıcı Operasyonu'nun yenilgisini hazmedemiyor

Şeyh İkrime Sabri, "Siyonist işgal rejiminin, Müslümanları Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma girişimleri, tüm uluslararası kanunlara, insani normlara ve ibadet özgürlüğüne aykırı bir misilleme politikasıdır. Yeryüzünde işgal makamları dışında insanları ibadet yerlerinden uzaklaştırma politikalarını uygulayan başka hiçbir ülke yoktur." ifadelerini kullandı.

Filistinlileri Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırmanın perde arkasında Yahudi gasıpların baskınlarının önünü açma planı olduğunu aktaran Şeyh Sabri, siyonist işgal rejimi makamlarının 1967'den beri aldığı tüm kararların, Mescidi Aksa'yı yıkmayı, zamansal ve mekânsal olarak ikiye bölmeyi hedeflediğini belirtti.

Şeyh Sabri, İslami mekânlara yönelik saldırı ve baskınların siyonist işgalcilerin himayesinde gerçekleştirildiğini belirterek, Mescid-i Aksa'nın yalnızca İslam ümmetine ait olduğunu ve Yahudi gasıpların hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacağının altını çizdi.

Siyonist işgal rejimi, Yahudi gasıpların gayrimeşru baskınlarına karşı Mescid-i Aksa'da nöbet tutan murabıtları sık sık alıkoyuyor ya da Harem-i Şerif'ten uzaklaştırma cezasına tabi tutuyor.