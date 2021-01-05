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Aktüel Şeyh Edebali Türbesi ve çevresindeki düzenlemeler için Kalkınma Ajansından proje desteği
Aktüel

Şeyh Edebali Türbesi ve çevresindeki düzenlemeler için Kalkınma Ajansından proje desteği

Yeniakit Publisher
2021-01-05 14:08:37 -
Şeyh Edebali Türbesi ve çevresindeki düzenlemeler için Kalkınma Ajansından proje desteği

BİLECİK (AA) - Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun manevi mimarlarından Şeyh Edebali'nin Bilecik'teki türbesi ve çevresindeki düzenlemeler için Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansınca (BEBKA) proje desteği verilecek.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü başkanlığında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bilecik Belediye Başkanlığı ve İl Özel İdaresinin ortaklığında Şeyh Edebali Havzası için proje hazırlandığını belirtti.

Dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik'teki bu havzanın, inanç turizmindeki önemine dikkati çeken Yağcı, şu bilgileri paylaştı:

"Tarihi Edebali Havzası Rekreasyon Planı Fizibilitesi, BEBKA 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında proje desteği almaya hak kazandı. Proje, Bilecik Belediye Başkanlığı ayrımından Şeyh Edebali Türbesi'ne kadar olan yaklaşık 1 kilometrelik alanda sivil mimari örneklerinin yeniden kent estetiğine kazandırılması, estetik yöresel satış ve dinlenme alanlarının oluşturulması, Orhangazi imaretinin uygun alana taşınması, mimari kent estetiğinin dokuya uygun anıtsal çalışmalar, sokak aydınlatmaları, kamelyalar ve otopark alanlarının oluşturulmasına olanak sağlayacak. Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız nezdinde BEBKA olmak üzere, projenin hazırlanmasında ve koordinasyonunda emeği geçen Bilecik Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz başkanlığında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bilecik Belediye Başkanlığı ve İl Özel İdaremize teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Şeyh Edebali Havzası'nda, Bilecik Belediyesince iki yıl önce yaptırılan, 36 Osmanlı padişahının hayatının anlatıldığı, üç boyutlu resimlerinin bulunduğu, yarım hilal şeklindeki 165 metrelik "Tarih Şeridi" de yer alıyor.

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