17 günlük tam kapanma süresince İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre Zorunlu haller dışında izin verilmeyen seyahatler için izin belgesi alabilecek. Peki, Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

İçişleri Bakanlığı'nın seyahat izin belgesi (yol izni) konulu ek genelgesi ile beraber seyahat izin belgesi alma ekranı üzerindeki yoğunluk da artış gösterdi. Buna göre, tam kapanma sürecinde uçak, gemi, tren veya otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanacaklardan bilet öncesinde seyahat izin belgesi talep edilecek. Bilindiği gibi, şehirler arası seyahat için seyahat izin belgesi alınması gerekiyor.

Şehirler arası seyahat yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SEHAYAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Seyahat izin belgesi, ALO 199 üzerinden veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir.