Seyahat haritası değişiyor: Turizmde hızlı yükseliş

Son birkaç yıldır, sosyal medyada mutlaka tanıdığınız birinin Japonya gezisi fotoğrafları paylaşması sıradan bir durum haline geldi.

Bu yalnızca arkadaşlarınızla sınırlı değil; Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü’nün (UNWTO) yayımladığı Dünya Turizm Barometresi 2026’nın ilk sayısına göre Japonya, dünyadaki en hızlı büyüyen turizm destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

Rapor, 2025’in kasım ayına kadar geçen dönemde Japonya’ya gelen uluslararası ziyaretçi sayısında yüzde 17’lik artış yaşandığını ortaya koyuyor.

Popülaritesi hızla artan diğer destinasyonlar arasında Brezilya, yıllık toplamda yüzde 37 artış ile öne çıkarken, Mısır da yüzde 20’lik büyüme kaydetti.

Mısır’da ise 2024 Ekim’de Büyük Mısır Müzesi’nin (Grand Egyptian Museum) yumuşak açılışı, ardından Kasım 2025’teki resmî açılışı, ülkeyi turistlerin “mutlaka ziyaret edilmeli” listelerinde üst sıralara taşıdı.

AVRUPA’DA EN HIZLI BÜYÜYEN TURİZM DESTİNASYONU HANGİSİ?

Avrupa’da uluslararası ziyaretçi sayısında en büyük artışı yüzde 29 ile İzlanda kaydetti. 2024 sonlarında güneşin maksimuma ulaşmasıyla birlikte Kuzey Işıkları’nın yıl boyunca yoğun şekilde görülmesi, birçok turistin ülkeye seyahat rezervasyonu yapmasına yol açtı.

Ağustos ayında gerçekleşecek tam güneş tutulması nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinin iki dakikaya kadar karanlığa bürünmesi, gelecek yılki raporda da büyümenin devam edeceğine işaret ediyor.

Diğer yükselen destinasyonlar arasında, Fas (yüzde 14 artış) ve Seyşeller (yüzde 13 artış) yer alıyor. Kasım sonuna kadar veri bildiren ülkelerde ise Bhutan (yüzde 30 artış), Guyana (yüzde 24) ve Güney Afrika (yüzde 19) öne çıkıyor.

Genel olarak, 2025’te tahmini 1,52 milyar uluslararası turist kaydedildi. Avrupa, 793 milyon ziyaretçi ile dünyanın en popüler bölgesi olmaya devam ediyor.

Raporda, “Turizm hizmetlerindeki enflasyona ve jeopolitik zorluklara rağmen 2025’te seyahat talebi güçlü kaldı, ancak yılın sonuna doğru biraz yavaşladı” ifadesine yer verildi.