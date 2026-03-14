İran savaşı devam ederken, Türkiye komşu ülkeyle sessiz sedasız anlaştı: Yenisi açılıyor Hasat sezonu bitiyor! Bahçede 35 lira, tezgahta 160 lira İslam Memiş’ten yatırımcılara kritik uyarı! ‘Bu fırsat kaçmaz' Orta Doğu yanarken Türkiye’den bomba petrol hamlesi: Tamı tamına 5 katına çıkarıldı 500 bin TL altı elektrikli SUV, satışa çıkar çıkmaz kapış kapış gitti! 3 saatte tam 27 bin sipariş aldı Türkiye’nin akıllı mayını ava çıkıyor! “Malaman” sıfırdan, “UÇA” havadan dalıp feleklerini şaşırtacak Kozan'da hazırlıklar başladı! Bayramın kokusu mutfaklardan yükseliyor Uzmanlardan o şehit için kritik deprem uyarısı Kibirli İngilizler bile sonunda gerçeği kabul etti: “Bunu yapacak tek güç Türkiye! Kör düğümü sadece Erdoğan çözebilir” İbrahim Karagül’den olay çıkış: “Sıra Türkiye’ye gelirse İsrail diye bir devlet kalmaz! Ege’den Tel Aviv’e kadar alırız”
Hasat sezonu bitiyor! Bahçede 35 lira, tezgahta 160 lira
Hasat sezonu bitiyor! Bahçede 35 lira, tezgahta 160 lira

Türkiye’nin limon deposu Mersin’in Erdemli ilçesinde hasat sezonu sona yaklaşırken üreticiler bahçede kilosu 35-50 liradan limon satıyor. Aynı limonun market ve pazarlarda 150-160 liraya kadar çıkması dikkat çekiyor.

Foto - Hasat sezonu bitiyor! Bahçede 35 lira, tezgahta 160 lira

Türkiye’nin limon üretim merkezlerinden Mersin’in Erdemli ilçesinde hasadın sonuna yaklaşılırken bahçelerdeki fiyat ile market rafları arasındaki fark dikkat çekiyor. Üreticiler bahçede kilosu 35-50 liradan limon satarken, aynı ürünün market ve pazarlarda 150-160 liraya kadar yükseldiği görülüyor.

Foto - Hasat sezonu bitiyor! Bahçede 35 lira, tezgahta 160 lira

Limon deposu olarak bilinen Erdemli ilçesinde hem hasatta hem de tesislerdeki ayrıştırma ve paketleme de binlerce tarım işçisi çalışıyor. Eylül ayı ile birlikte hasadın başladığı bölgede Mart ayında sezon bitme aşamasına geliyor. Toplanan limonlar iç ve dış piyasaya satılırken, önemli bir bölümü de yazın tüketilmek için soğuk hava depolarına alınıyor. Binlerce ailenin ekmek yediği limonun yetiştirilmesinden, hasadına, ayrıştırmasından paketlemesine kadar ki bölümde çalışanların yüzde 70'ini ise kadınlar oluşturuyor.Geçen yıl sezonda bahçede kilogramı 5 ile 10 TL olan limon, bu sene 35 ile 50 TL arasında alıcı buldu.

Foto - Hasat sezonu bitiyor! Bahçede 35 lira, tezgahta 160 lira

Limon deposu Mersin'de hasat sonuna geldiklerini belirten üretici esnaflardan Murat Topal, son hasatların yapıldığını ancak tesislerde yoğun mesainin sürdüğünü söyledi. Topal," Hasat edilen depoya alınan ürünler tesiste tek tek ayrıştırılıp başta yurt içinde İstanbul'dan Diyarbakır'a Van'dan Ankara'ya kadar yurdun her yerine gönderiliyor.Bunun yanı sıra Balkanlar'dan Rusya'ya ve Orta Doğu‘ya bir çok ülkeye ihraç ediliyor" dedi.

Foto - Hasat sezonu bitiyor! Bahçede 35 lira, tezgahta 160 lira

Bölgede yaklaşık 1 milyon ton limon üretimi yapıldığına dikkat çeken Topal, Mersin'in Türkiye'de limon üretiminde birinci sırada yer aldığının altını çizdi. Kadınların üretimdeki önemine de vurgu yapan Topal," Limon üretiminde dalından sofraya kadar olan süreçte kadınlar yoğun mesai harcıyor. Narenciye paketleme fabrikalarında çalışan ve istihdam ettiğimiz personelin yüzde 70'i kadınlardan oluşuyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Foto - Hasat sezonu bitiyor! Bahçede 35 lira, tezgahta 160 lira

Limon hasadı yapan kadınlar, artık son bahçelere girdiklerini yaklaşık 10-15 gün daha kesim işleri yapacaklarını söyledi. Limon ayrıştırma ve paketleme de çalışan kadınlarda, bölgedeki her evden bir kadının mutlaka üretimde yer aldığını söyledi. Kadınlar," Ailemizi, çocuklarımızı geçindirmek kolay değil. Kadınlar olarak üretimde yer alıp çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

