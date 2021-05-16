  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AP'den İsrail hamlesi! Çağrı yapıldı
Rusya’dan İsrail ve Filistin’e çağrı
Direnişin Tel Aviv'i cehenneme çeviren füzeleri
Şampiyon Beşiktaş transfere hızlı başladı!
Yaşam Şevval ayı orucu ne zaman başlıyor? Şevval orucu nasıl tutulur?
Yaşam

Şevval ayı orucu ne zaman başlıyor? Şevval orucu nasıl tutulur?

Ramazan ayının bitimiyle başlayan Şevval orucu gündeme geldi. Şevval ayının ilk günlerinde tutulan Şevval orucunun ne zaman başlayacağı ve nasıl tutulacağı merak ediliyor. Peki, Şevval ayı orucu ne zaman başlıyor? Şevval orucu nasıl tutulur?

Yeniakit Publisher
2021-05-16 23:08:00 -
Şevval ayı orucu ne zaman başlıyor? Şevval orucu nasıl tutulur?

Şevval ayı orucu 2021 ne zaman tutulur? Şevval ayı orucu nasıl, kaç gün tutulur? Şevval ayı orucu hakkında bilgiler...

Şevval ayı orucu ne zaman başlıyor?

Mübarek Ramazan ayında Şevval hilalinin görülmesiyle birlikte Şevval ayına girilmiş kabul edilir. Bu ayda sünnet olarak görülen ve fazileti olan Şevval orucu Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte araştırılmaya başladı.

Şevval ayı Hicri Takvim’in 10’uncu ayıdır. Ramazan ayı ise Hicri Takvim’in 9’uncu ayıdır. Şevval ayı 13 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak ve 10 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek bir hicri aydır.

Şevval orucu nasıl tutulur?

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Şevval ayında 6 gün oruç tutmayı tavsiye etmiş ve bu orucun faziletlerinden bahsetmiştir.

6 günlük oruç Ramazan Bayramı’nın birinci günü hariç Şevval ayı içerisinde peş peşe veya birlikte tutulabilir. Ramazan Bayramı’nın ilk günü yani Şevval Ayı’nın birinci günü oruç tutmak mekruh sayılmıştır. Bununla birlikte tek başına Cuma veya tek başına Cumartesi günü de oruç tutmak aynı şekilde mekruh sayılmıştır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatları fırladı! İslam Memiş’ten şok uyarı geldi
Ekonomi

Altın fiyatları fırladı! İslam Memiş’ten şok uyarı geldi

Piyasa tatildeyken altın ve dolar fırladı bir çok yatırımcı Türk lirasında kaldı. İslam Memiş ise, yarın altın ve gümüş almayı düşününler şo..
'Türkiye Demir Kubbe'yi hedef aldı' dedi ve ekledi: MİT İsrail'de!
Gündem

'Türkiye Demir Kubbe'yi hedef aldı' dedi ve ekledi: MİT İsrail'de!

Video platformu Youtube'da Göktürk Kağanlığı'nın kurucusu Bumin Kağan'ın adını kullanan bir Youtuber, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İsrial'..
İsrailli 180 bilim insanından çağrı: Sakın güvenmeyin
Dünya

İsrailli 180 bilim insanından çağrı: Sakın güvenmeyin

İsrailli 200'e yakın bilim insanı, Filistinlilere yönelik düzenlenen saldırıların ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bir mektup gönderd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay