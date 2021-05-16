Şevval ayı orucu ne zaman başlıyor? Şevval orucu nasıl tutulur?

Şevval ayı orucu 2021 ne zaman tutulur? Şevval ayı orucu nasıl, kaç gün tutulur? Şevval ayı orucu hakkında bilgiler...

Şevval ayı orucu ne zaman başlıyor?

Mübarek Ramazan ayında Şevval hilalinin görülmesiyle birlikte Şevval ayına girilmiş kabul edilir. Bu ayda sünnet olarak görülen ve fazileti olan Şevval orucu Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte araştırılmaya başladı.

Şevval ayı Hicri Takvim’in 10’uncu ayıdır. Ramazan ayı ise Hicri Takvim’in 9’uncu ayıdır. Şevval ayı 13 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak ve 10 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek bir hicri aydır.

Şevval orucu nasıl tutulur?

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Şevval ayında 6 gün oruç tutmayı tavsiye etmiş ve bu orucun faziletlerinden bahsetmiştir.

6 günlük oruç Ramazan Bayramı’nın birinci günü hariç Şevval ayı içerisinde peş peşe veya birlikte tutulabilir. Ramazan Bayramı’nın ilk günü yani Şevval Ayı’nın birinci günü oruç tutmak mekruh sayılmıştır. Bununla birlikte tek başına Cuma veya tek başına Cumartesi günü de oruç tutmak aynı şekilde mekruh sayılmıştır.