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Siyaset Şevki Yılmaz'dan Garo Paylan'a tarihi ayar! 'Osmanlı soykırım yaptı' diyen soysuzlar...
Siyaset

Şevki Yılmaz'dan Garo Paylan'a tarihi ayar! 'Osmanlı soykırım yaptı' diyen soysuzlar...

Şevki Yılmaz, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın TBMM'ye sunduğu sözde Ermeni soykırımının kabul edilmesi teklifine sert ifadelerle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 23:59:00 - 2022-04-28 00:57:44
Şevki Yılmaz'dan Garo Paylan'a tarihi ayar! 'Osmanlı soykırım yaptı' diyen soysuzlar...

 Yeniakit.com.tr 

Rize eski Milletvekili Şevki Yılmaz, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın "Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" başlıklı kanun teklifine tarihi bir ayar vererek tepki gösterdi.

Ermeni asıllı HDP'li vekil, sözde Ermeni soykırımını TBMM'de bı yıl da gündeme getirdi.

Hadsiz ifadeler kullanıp, sinir uçları ile oynadı!

Haddini aşarak sözde soykırımın tanınması için TBMM'ye teklif veren Paylan, "Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adalet ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir." dedi.

Yılmaz'dan Paylan'a tarih dersi

Garo Paylan'a sosyal medyadan hesabından tepki gösteren Şevki Yılmaz, çok sert ifadeler kullandı.

Yılmaz, şunları söyledi:

"Osmanlı soykırım yaptı diyen soysuzlar" duysun ve bilsin ki; Osmanlı soy, dil, din ve mezhep kıyımı yapsaydı bin yılda 24 milyon km² vatan toprağı içerisinde Türk'ten başka ırk, Türkçe'den başka dil, Ehl-i Sünnet'ten başka Mezheb, İslam'dan başka Din müntesibi kalır mıydı?

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