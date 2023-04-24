Sevk aracının camından atlayarak kaçan şahıs yakalandı

İstanbul'da elleri ve kıyafeti kanlar içinde görülen şüpheli bir kişi, Bağlarçeşme Mahallesi’nde Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulmak istendi. Şahsın ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçma teşebbüsünde bulunması üzerine yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yabancı uyruklu olduğu belirlenen M.A. yakalandı. Yapılan araştırmalar ve sosyal medya üzerinden de paylaşıldığı belirlenen görüntü içerikleri incelendiğinde, şahsın yabancı uyruklu kişilere yönelik yapılan denetimler sırasında kimliği ve ikamet izni olmadığı için muhafaza altına alındığı ve sevk edildiği aracın camından atladığı anlaşıldı.

Diğer yandan, şahsın aracın camından atlayarak kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.