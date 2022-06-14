Sevinin CHP’liler, İP’liler, SP’liler.. Siz de ısınacaksınız o doğalgazla!
Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Sevinin CHP’liler, İP’liler, SP’liler.. Siz de ısınacaksınız o doğalgazla!" başlıklı yazısı...
Türkiye'nin doğal gaz arama çalışmalarını lekelemeye kalkan hazımsızlara seslenen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Karamsarlıktan kimseye fayda gelmez. İyimser olun. Kötülükten kimseye kâr gelmez.." dedi.
Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:
Ne kadar olumsuzlar..
Ne kadar karamsarlar..
Yok yok..
Bunların söylemlerinin olumsuzlukla, karamsarlıkla ilgisi yok..
Bunlar resmen kötü..
“Ama”sız, “Mama”sız kötüler..
Kötülük yayıyorlar..
Doğalgaz buluyorsunuz..
Yıl 2020.. Miktar 320 milyar metreküp..
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıklıyor:
“Yeni doğalgaz keşifleri de kuvvetle muhtemel. Hedef 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmak!”
“Ama”sız, “Mama”sız “Kötü” dediğim çevreler hemen itiraz ediyorlar:
“Ne buldunuz, ne buldunuz? Doğalgaz mı? Hah hah ha.. AK Parti iktidarında 2003’ten bu yana, 30 kez petrol ve doğalgaz bulunduğu açıklandı. Ortada bir şey yok.”
Adamlar ciddi ciddi, o keşiflerin listesini de yayınladılar: