Sevindirici haber! Gol makinesi Beşiktaş'a karşı yok
Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi Genk'in en önemli kozu Trossard'ın yarın forma giyemeyeceği açıklandı.24 Ekim 2018 Çarşamba 10:05
Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’a konuk olacak Genk takımının zorlu mücadele öncesinde önemli bir eksiği bulunuyor...
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Genk formasıyla bu sezon 17 maçta 15 gol ve 4 asistlik performans sergileyen yıldız kanat oyuncusu Leandro Trossard’ın adale sakatlığı sebebiyle Beşiktaş karşısında görev yapamayacağı duyuruldu. (Fanatik)
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