Sevindirici haber! Gol makinesi Beşiktaş'a karşı yok

Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’a konuk olacak Genk takımının zorlu mücadele öncesinde önemli bir eksiği bulunuyor...

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Genk formasıyla bu sezon 17 maçta 15 gol ve 4 asistlik performans sergileyen yıldız kanat oyuncusu Leandro Trossard’ın adale sakatlığı sebebiyle Beşiktaş karşısında görev yapamayacağı duyuruldu. (Fanatik)