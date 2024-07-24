Sevindiren haber geldi! Kavurucu sıcaklar yurdu terk ediyor

Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve çevrelerinde yağışların kuvvetli olarak görülmesini beklediklerini söyleyen Yavuz, “Hava sıcaklığında bir düşüş başlıyor. Bu düşüşle birlikte yurdun büyük bir bölümünde mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyoruz. Perşembe, cuma ve cumartesi günü bu sistemin etkisi altında kalacağız. Kuzey iç ve güney kesimlerimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesini bekliyoruz. Bu yağışlar özellikle cuma günü de İstanbul'un Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak şekilde görülmesini beklemekteyiz.” dedi.

Hava sıcaklıklarının giderek azalacağını ifade eden Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cumartesi günü en düşük seviyelere düşmesini bekliyoruz. Ankara'da bugün 36 derece olan hava sıcaklığının düşerek cumartesi günü 28 dereceye kadar, mevsim normallerinin 1-2 derece altına düşmesini bekliyoruz. Yağışlar Ankara'da. perşembe, cuma ve cumartesi günü olmak üzere devam edecek. Bununla birlikte İstanbul'da da sıcaklıklar 30 dereceye düşüyor. İzmir'de sıcaklıkların 32-33 dereceye kadar düşmesini beklemekteyiz. Yağışlar da artık önümüzdeki üç dört gün boyunca yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak.”