Sevimli sokak köpeği kendisini böyle sevdirdi

Denizli'de cep telefonuyla çekilen görüntü, görenlerin içini ısıttı. Karahasanlı Mahallesi'ndeki Azerbaycan-Karabağ Parkı'nda, bankta oturan kişinin yanına yaklaşan sokak köpeği, önce önünde durup, baktı. Bunun üzerine bankta oturan kişi, bir süre sokak köpeğinin başını okşadı. Ancak elini çekmesiyle birlikte köpek, ön patisiyle banktaki kişinin elini çekip, kendini sevdirtti. Birkaç kez tekrarlanan o anlar, Necla Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdür yardımcısı Adem Özel tarafından cep telefonuyla kaydedildi.