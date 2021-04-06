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Biyografi Sevim Arsel kimdir?
Biyografi

Sevim Arsel kimdir?

Semahat Sevim Arsel kim? ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, 2021 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Söz konusu listede Türkiye'den 10 isim yer aldı. Listede Sevim Arsel yer aldı. Türkiye’nin en zengin 5.kişisi olan Sevim Arsel’in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Sevim Arsel kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-06 17:52:00 -
Sevim Arsel kimdir?

Semahat Sevim Arsel 1928 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Vehbi Koç'un kızı olan Sevim Arsel. Koç Holding yönetim kurulu üyesidir.

Sevim Arsel, Amerikan Kız Koleji'nden mezun olmuştur. Sevim Arsel 1956 yılında Nusret Arsel ile evlenmiştir. İngilizce ve Almanca bilen Arsel'in çocuğu yoktur.

Arsel, 2012 yılında vergi rekortmeni olmuştur. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2015 yılında açıklamış olduğu verilere göre 2014 yılında en fazla vergi veren 2. isim olmuştur.

Semahat Arsel ayrıca TEGV'in de kurucu üyelerindendir.

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