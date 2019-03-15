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Sevilla'da Machin dönemi sona erdi

- İspanya temsilcisi Sevilla, alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Pablo Machin'in görevine son verdi

15 Mart 2019 Cuma 17:04
Sevilla'da Machin dönemi sona erdi


ANKARA (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla, teknik direktör Pablo Machin'in görevine son verdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, son haftalarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle 43 yaşındaki İspanyol teknik adamın görevine son verildiği, yerine sezon sonuna kadar kulübün futbol direktörü Joaquin Caparros'un getirildiği belirtildi.

Sevilla'nın 17 Mart Pazar günü deplasmanda Espanyol ile yapacağı lig başında, takımı 63 yaşındaki Caparros çalıştıracak.

İspanya temsilcisi, ligde son 6 maçında sadece 4 puan alarak zirve yarışından uzaklaşırken, dün oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde ise Çekya ekibi Slavia Prag'a elenmişti.


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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:04
  1. Espanyol
  2. Joaquin Caparros
  3. Pablo Machin
  4. Sevilla

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