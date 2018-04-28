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Sevilla'da bir dönem sona erdi

İspanyol kulübü Sevilla, son 9 maçta galibiyet alamayan İtalyan teknik adam Montella ile yollarını ayırdı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 20:10
Sevilla'da bir dönem sona erdi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ve kupada 9 maçtır galibiyet alamayan Sevilla yönetimi, kötü sonuçların faturasını 43 yaşındaki İtalyan teknik adam Montella'ya kesti. İspanyol kulübü, sezon sonuna kadar takımı Joaquin Caparros'un çalıştıracağını açıkladı.

Son galibiyetini UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester United deplasmanında 2-1'lik skorla alan Sevilla, 13 Mart'tan bu yana ligde çıktığı 6 maçtan üç mağlubiyet, üç beraberlikle ayrıldı.

Sezona İtalya'nın Milan takımında başlayan Montella, geçen yıl kasım ayında buradaki görevine son verilmesinin ardından aralık ayında Sevilla'nın başına geçmişti. İspanyol teknik adam Caparros, 2000-2005 yılları arasında Sevilla'yı çalıştırmıştı.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 20:10
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