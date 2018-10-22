Sevilla Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta maçın hakemi kim?

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda temsilcimiz Akhisarspor, Sevilla ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 25 Ekim Perşembe günü saat 22:00’da Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak. Sevilla Akhisarspor maçında düdüğü Kevin Clancy çalacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Akhisarspor'un J Grubu'ndaki Sevilla maçının hakemleri açıklandı. 25 Ekim Perşembe günü İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Kevin Clancy yönetecek. Clancy'nin yardımcılıklarını Greg Aitken ve Euan Anderson yaparken, Alastair Mather ve Sean Carr ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Graeme Stewart olacak.