Sevilay Öztürk'ten bronz madalya Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre kelebekte yarışan milli sporcu Sevilay Öztürk, bronz madalya elde etti



İSTANBUL (AA) - Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre kelebekte yarışan milli sporcu Sevilay Öztürk, bronz madalya kazandı. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonada, kadınlar 50 metre kelebek finali sona erdi. Milli sporcu Sevilay Öztürk, 47.35 saniyelik derecesiyle bronz madalya elde etti. Yarışta İtalyan Arianna Talamona 45.62'lik zamanıyla altın, Brezilyalı Joana Maria Da Silva Neves Euzebio 47.21'lik süresiyle gümüş madalyaya ulaştı. Müsabakada diğer milli sporcu Sümeyye Boyacı da 47.85'lik derecesiyle 6. sırayı aldı. Öte yandan erkekler 50 metre kelebek finalinde yarışan Beytullah Eroğlu ise müsabakayı 7. sırada bitirdi.



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