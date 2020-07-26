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Biyografi

Sevgi Kılıç kimdir, nerelidir kaç yaşındadır? Sevgi Kılıç hayatı biyografisi

CHP Parti Meclisi üyeliği için CHP'de ilk kez bir başörtülü aday olan Sevgi Kılıç listeye girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği 37. Olağan Kurultay’da yeniden genel başkan seçildi. CHP’nin en önemli ve etkili organı olan Parti Meclisi için kıyasıya yarış söz konusu. Kılıçdaroğlu’nun PM listesinde 80, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu için 12, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 15 isim belirledi. Kılıçdaroğlu’nun PM listesinde Sevgi Kılıç da yer aldı. Peki Sevgi Kılıç kimdir, nerelidir? İşte Sevgi Kılıç hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 18:43:00 - 2020-07-26 18:51:18
Sevgi Kılıç kimdir, nerelidir kaç yaşındadır? Sevgi Kılıç hayatı biyografisi

 

Sevgi Kılıç, 1993 yılında Çavuşbaşı/Beykoz' da doğdu. Aslen Trabzon/Oflu. Ailesi 1946 yılında dedesi Çolak Salih'in Çavuşbaşı'na gelişinden bu yana Çavuşbaşı'nda yaşıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun oldu. Amerika'da Harriet Fulbright College'da ve İngiltere'de EC Brighton'da İngilizce dil eğitimimi tamamladı.

 

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