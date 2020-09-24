Sevda Noyan'ın "Atatürk'e hakaret" soruşturmasında karar verildi
Sevda Noyan hakkında 10 Kasım 2013 tarihinde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında "Atatürk'e hakaret" ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın takipsizliğine karar verildi.
10 Kasım 2013'te Twitter'da yaptığı paylaşım nedeniyle Mustafa Kemal'e hakaret ettiği gerekçesiyle Sevda Noyan hakkında başlatılan soruşturma sonuçlandı.
Takipsizlik kararı verildi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, paylaşımın suç unsurları oluşturmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği belirtildi.
Sevda Noyan ne demişti?
Sevda Noyan, 10 Kasım 2013 tarihinde kendi adıyla kullandığı Twitter hesabında, "Bugün putları kırma günü. Kendimize gelme günü. Bir ölümlü kuldan gel bizi kurtar diyenlere ibretle bakma günü. Bugün hep o gün..." paylaşımında bulunmuştu. Söz konusu paylaşımı üzerine gelen şikayetler sonrası Noyan hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlatılmıştı.