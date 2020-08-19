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Aktüel Setur Marinaları “Türkiye’nin En İyi İş Yerleri” listesinde
Aktüel

Setur Marinaları “Türkiye’nin En İyi İş Yerleri” listesinde

Setur Marinaları, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric’in “Kincentric Best Employers 2019” araştırması sonucunda “Türkiye’nin En İyi İş Yerleri” sıralamasında yer buldu

Yeniakit Publisher
2020-08-19 09:41:39 -
Setur Marinaları “Türkiye’nin En İyi İş Yerleri” listesinde

İSTANBUL (AA) - Setur Marinaları, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric’in “Kincentric Best Employers 2019” araştırması sonucunda “Türkiye’nin En İyi İş Yerleri” listesinde yer aldı.

Setur açıklamasına göre, Koç Holding bünyesinde, Türkiye’de marinacılık gelişimini ve denizciliği destekleyen Setur Marinaları, ikinci kez mükemmel iş yeri unvanına sahip olarak başarısını sürdürüyor. Setur Marinaları, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric’in “Kincentric Best Employers 2019” araştırması sonucunda “Türkiye’nin En İyi İş Yerleri” listesine girdi.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Türkiye’nin en geniş katılımlı iş yeri araştırması olan “Kincentric Best Employers Araştırması” verileri, şirketin bünyesindeki çalışanlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belirleniyor.

2019 yılında Türkiye’de oluşturulan listede 200 şirket arasından 16 Koç Holding şirketi “Türkiye’nin En İyi İş Yeri” olmaya hak kazandı. Araştırma sonuçları “Çalışan Bağlılığının” yanında “Çeviklik, Bağlı Kılan Liderlik ve Yetenek Odağı” olmak üzere üç farklı kategoride yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlendi.


- Türkiye’nin en geniş katılımlı iş yeri araştırması olarak öne çıkıyor


Dünyada 20 yıldır yürütülen Kincentric Best Employers Programı, 78 farklı pazarda uygulanırken, sadece son 5 yılda 4 binin üzerinde farklı şirket programa dahil oldu. Bu çalışmalar kapsamında 15 milyon çalışana ulaşılmış ve çalışanların görüşleri doğrultusunda "En iyi İşyerleri" belirlendi.

Türkiye’de ise 2006 yılından bu yana uygulanan Kincentric Best Employers Programı, Türkiye’nin en geniş katılımlı iş yeri araştırması olarak öne çıkıyor.

2019 Türkiye Best Employers Programında, Kincentric Türkiye’nin veri tabanında bulunan 50 farklı sektör ve 400 şirket arasından yaklaşık 200 şirket değerlendirildi. Çalışanları için en iyi çalışan deneyimi ve iş yeri ortamını yaratan 32 şirket (60 bin çalışan) kendi çalışanları tarafından “Kincentric Best Employer - En İyi İş Yeri” olarak ödüllendirildi.

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