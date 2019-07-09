SETA'nın raporu CHP'yi rahatsız etti! Bekaroğlu, gençleri hedef gösterdi Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) yayımladığı "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" başlıklı raporu hazırlayan isimleri, CHP'li Mehmet Bekaroğlu hedef gösterdi.

SETA tarafından yayımlanan "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" başlıklı raporu hazırlayan isimleri CHP İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu sosyal medya platformu Twitter üzerinden hedef gösterdi. "Herkes tanımalı" diyerek hedef gösterdi Türkiye'deki yabancı medya kuruluşlarının haber dilleri hakkında çarpıcı veriler ortaya koyan raporu hazırlayan İsmail Çağlar, Kevser Hülya Akdemir ve Seca Toker'i hedef gösteren Bekaroğlu, şu skandal ifadeleri kullandı: "Gazetecileri “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlığı ile fişleyen bu ‘eklemlenmiş’ araştırmacıları herkes tanımalı: İsmail Çağlar, Kevser Hülya Akdemir ve Seca Toker."

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