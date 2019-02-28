Sessizliğini bozan Ahmet Davutoğlu yeni partinin sinyalini verdi: Türkiye için çalışmak borcumuzdur

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski bakan Ali Babacan'la birlikte parti kuracağı iddiası Ankara kulislerini hareketlendirmişti.

Davutoğlu, 28 Şubat mesajında yeni partinin sinyalini verdi. Davutoğlu, yayımladığı mesajda 28 Şubat'ın anlamına değinerek "Türkiye için çalışmak her şeyden önce 28 Şubat'ta mücadele edenlere ve gelecek nesillere olan borcumuzdur." dedi.

Türkiye'nin 62., 63. ve 64. Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 28 Şubat'ın 22. yıldönümünde bir mesaj yayımladı.

Davutoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"28 Şubat millete saldırıdır"

"28 Şubat, sadece bu ülkenin seçilmiş başbakanına merhum Necmettin Erbakan hocamıza karşı yapılmış bir darbe değil, milletimizin en temel hak ve hürriyetlerine karşı ahlaksız bir saldırı ve müdahale olarak tarihe geçti. Gizli açık her türlü darbe ve demokrasiye müdahale girişiminde karşı yekpare bir duruş gerçek milli irade hakimiyetinin olmazsa olmazıdır."

"Hepimiz için iftihar vesilesidir"

"O karanlık günlerde verilen mücadeleler sonucunda ülkemizde başörtüsü yasağı başta olmak üzere birçok çağdışı uygulamaya son verilmiş olması hepimiz için iftihar vesilesidir."

"Gelecek nesillere olan borcumuzdur"

"Bundan sonra da fikir, ifade ve inan özgürlüğünün ayrımsız herkes için bir hak olduğu, kimsenin geleceğinden endişe etmediği, 82 milyonluk milli birlik ve beraberliğimizi her türlü müdahale girişimine karşı koruduğumuz bir ülke için çalışmak her şeyden önce 28 Şubat'ta mücadele edenlere ve gelecek nesillere olan borcumuzdur."