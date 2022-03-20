Sessizlerin Sesi hareketinde kimler var? Sessizlerin Sesi hareketi kim?

Kars Belediye Başkanlığı görevinden alındıktan sonra HDP'den istifa eden ve "Sessizlerin Sesi Hareketi"yle yeni parti kurma hazırlığı yapan Ayhan Bilgen yeni parti için tarih verdi. Sessizlerin Sesi hareketi kim? Ayhan Bilgen, "Bir şöhretler hareketi değil, bir yurttaş hareketi, bir isimsizler hareketi oluşturacağız. Şu anda kendimizi ‘Sessizlerin Sesi Hareketi’ olarak tarif ediyoruz. Bu ay bitmeden kurucular listesini kamuoyu ile paylaşacağız, başvuruyu da bakanlığa yapacağız" dedi. Ayhan Bilgen’in yanı sıra, HDP'den 2018 yılında istifa eden eski İzmir Milletvekili ve Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan da hareket içinde yer aldı.

Sessizlerin Sesi hareketi ne zaman parti kuracak?

Hareketin ne zaman partiye dönüşeceğine ilişkin Bilgen, “Partimizin adını bir iki hafta daha tartışacağız, değerlendireceğiz. Şu anda kendimizi Sessizlerin Sesi hareketi olarak tarif ediyoruz, çok daha farklı bir öneri gelirse bunu da değerlendireceğiz. Program ve tüzük tartışmalarını da tamamlıyoruz. Bu ay bitmeden kurucular listesini kamuoyu ile paylaşacağız, başvuruyu da bakanlığa yapacağız.” dedi.