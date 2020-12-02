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Aktüel Sessiz sokakların nöbetçi paketçileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Sessiz sokakların nöbetçi paketçileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Mersin'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında müşterilerini ağırlayamayan lokanta ve restoranların evlere servis yapan paketçileri, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 09:01:52 -
Sessiz sokakların nöbetçi paketçileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lokanta ve restoranların evlere servis yapan çalışanları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Saatlerin 21.00'i göstermesiyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sessizliğe bürünen kentteki bazı lokanta ve restoranlarda çalışan paketçiler, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Bir lokantanın 20 yaşındaki paketçisi Mehmet Can Akar, haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucizenin adı Ayda", yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık'", spor kategorisinde de Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Kentte çalışanlarının "kovboy" konseptli kıyafetler giydiği bir döner işletmecisinin 19 yaşındaki paketçisi Abdullah Salman da haber kategorisinde Mahmut Geldi'nin "Polis müdahalesinde baba-oğul", yaşam kategorisinde Süleyman Elçin'in "Antalyalı Örümcek Adam", spor kategorisinde de Sefa Karacan'ın "Buz Pateni zarafeti" isimli karesini tercih etti.

- AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında, haber kategorisinde 31, yaşam kategorisinde 30 ve spor kategorisinde 15 kare fotoğraf yer alıyor.

AA fotoğraf editörlerince belirlenen karelerin yer aldığı seçkide, dünya medyasının önemli yayın organlarında sıkça kullanılan siyaset, spor, yaşam gibi çeşitli konularla sıcak gelişmelere ilişkin fotoğraflar bulunuyor.

Geçen yıl 279 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

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