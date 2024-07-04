Sessiz sedasız Samsung sürpriz yaptı: O modelini piyasaya sürdü! Liderini tahtından indirecek, yarışa devam edecek

Samsung, daha çok veri merkezlerini hedefleyen okuma ağırlıklı depolama uygulamaları için tasarlanan BM1743 SSD modelini sessiz sedasız piyasaya sürdü. 61.44 TB'a kadar kapasite ile PCIe 4.0/5.0 x4 arabirimlerinin sağladığı avantajları getiren yeni SSD, halihazırda piyasada bulunan en yüksek kapasiteli modellerden birisi. Öte yandan Samsung, aynı 3D V-NAND teknolojisine dayanan 120 TB’lık SSD’leri de piyasaya sürmek istiyor.

Samsung’tan 60 TB kapasiteli SSD

Samsung BM1743 SSD, hem PCIe 4.0 hem de PCIe 5.0 x4 arayüzlerini ve şirketin 7. Nesil V-NAND (3D NAND) QLC belleğini destekleyen tescilli kontrolörünü kullanıyor. Yüksek kapasiteli yeni SSD, 7.200 MB/s sürekli sıralı okuma hızının yanı sıra 2.000 MB/s sürekli sıralı yazma hızı da sunuyor.

Toplamda 61,44 TB kapasite sunan Samsung BM1743, bahsettiğimiz gibi veri merkezlerini hedefliyor. Günümüzün trendi olan yapay zeka iş yükleri ve içerik dağıtımı gibi okuma ağırlıklı uygulamalarda bu SSD’ten tam olarak yararlanılabilir. Samsung, SSD’nin güç tüketimi bilgilerini açıklamadı. Ancak bu tip ürünlerde esas odak kapasite olduğu için enerji tüketimi birincil tercih sebebi olmuyor.

Samsung BM1743 için rekabet ortamı da çok şiddetli değil. Şu anda sadece Solidigm (D5-P5336) ve Western Digital (SN655) PCIe arayüzü ile 61,44 TB kapasiteli SSD modelleri sağlayabiliyor. Kioxia, Micron ve SK hynix gibi diğer üreticilerin ise herhangi bir alternatifi bulunmuyor.

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