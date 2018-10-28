Sesli oyuncak tehlikesi

Uzmanlar velilerin çocuklarının oyuncaklarının çıkardığı ses seviyelerine dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyorlar. Belli düzeyin üstünde ses çıkaran oyuncakların yanlış kullanıldığında çocuklarda kalıcı işitme kaybına yol açması ihtimali var.

Kaliforniya Üniversitesi-Irvine Tıp Merkezi’nde yapılan bir araştırmada yaklaşık 20 popüler oyuncağın çıkardığı sesler ölçüldü. Hepsinin 90 desibeli aştığı görülürken birkaçı da 100 desibeli geçti. Bu seviyelerdeki seslere örnek olarak elektrikli testere ve metro treni örnek gösterilebilir.

Araştırma Ekibinden kulak-burun-boğaz uzmanı Dr. Hamid Djalilian sesleri hem çıkış noktasında hem de küçük bir çocuğun kol boyu olarak aldıkları 30 santim mesafesinde ölçtüklerini ifade etti. Aslında oyuncaklar doğru kullanıldığında güvenli. Sorun yüksek sesli oyuncaklar kulağa çok yakın tutulduğunda oluşuyor.

Çocukların oyunlarında ne yapacaklarını kestirmek de zor olduğundan ayrıca bir risk oluşuyor. Çocuklar yüksek ve tiz seslere karşı çok duyarlı. 85 desibelin üstüne uzun süreli maruz kalmaları işitme kaybına yol açabiliyor. Bu kayıp da maalesef kalıcı oluyor. Ses ne kadar yüksekse zarar verme süresi de o kadar düşüyor. Yani önemli olan 2 faktör sesin seviyesi ve maruz kalınma süresi.

Peki bu konuda ne yapılabilir?

Dr. Djlilian kritik bir tavsiyede bulunuyor: Öncelikle ilk yapılması gereken oyuncağı sizin test etmeniz. Eğer yakından tuttuğunuzda sizi rahatsız ediyorsa muhtemelen bir çocuk için de zararlı demektir.