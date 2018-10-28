THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Sesli oyuncak tehlikesi

Yüksek sesli oyuncaklar çocuklarda işitme kaybına sebep olabiliyor.

28 Ekim 2018 Pazar 19:16
Sesli oyuncak tehlikesi

Uzmanlar velilerin çocuklarının oyuncaklarının çıkardığı ses seviyelerine dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyorlar. Belli düzeyin üstünde ses çıkaran oyuncakların yanlış kullanıldığında çocuklarda kalıcı işitme kaybına yol açması ihtimali var.

Kaliforniya Üniversitesi-Irvine Tıp Merkezi’nde yapılan bir araştırmada yaklaşık 20 popüler oyuncağın çıkardığı sesler ölçüldü. Hepsinin 90 desibeli aştığı görülürken birkaçı da 100 desibeli geçti. Bu seviyelerdeki seslere örnek olarak elektrikli testere ve metro treni örnek gösterilebilir.

Araştırma Ekibinden kulak-burun-boğaz uzmanı Dr. Hamid Djalilian sesleri hem çıkış noktasında hem de küçük bir çocuğun kol boyu olarak aldıkları 30 santim mesafesinde ölçtüklerini ifade etti. Aslında oyuncaklar doğru kullanıldığında güvenli. Sorun yüksek sesli oyuncaklar kulağa çok yakın tutulduğunda oluşuyor.

Çocukların oyunlarında ne yapacaklarını kestirmek de zor olduğundan ayrıca bir risk oluşuyor. Çocuklar yüksek ve tiz seslere karşı çok duyarlı. 85 desibelin üstüne uzun süreli maruz kalmaları işitme kaybına yol açabiliyor. Bu kayıp da maalesef kalıcı oluyor. Ses ne kadar yüksekse zarar verme süresi de o kadar düşüyor. Yani önemli olan 2 faktör sesin seviyesi ve maruz kalınma süresi.

Peki bu konuda ne yapılabilir?

Dr. Djlilian kritik bir tavsiyede bulunuyor: Öncelikle ilk yapılması gereken oyuncağı sizin test etmeniz. Eğer yakından tuttuğunuzda sizi rahatsız ediyorsa muhtemelen bir çocuk için de zararlı demektir.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 19:16
  1. sesli oyuncak
  2. çocuk sağlığı
  3. işitme kaybı
  4. işitme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatyaspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
    1. Malatyaspor Galatasaray maçı kaç kaç..
    2. Dövmeler karaciğerin düşmanı
    3. KOAH'ın sebebi nedir?
    4. El Clasico'da tarihi fark!
    5. Aura nedir?
    6. Yüksek verimli yerli "hidrojen yakıt..
    7. Pırasa yüksek tansiyonu düşürüyor
    8. Vitamin hapları yüzünden kalkıp da..
    9. 40’ından sonra kemikler başa iş açmaya..
    10. BAE'li başkan İsrailli bakanın içine..
    11. Alzheimer testi
    12. Bakan Gül'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
    13. Cimbom Malatya'da şoka uğradı!
    14. Sonbahar yaşlılar için en iyi hava
    15. Zayıflama çaylarının zararları neler?
    16. Evde nasıl kulak temizlenir?
    17. İşte beyninizin ihtiyacı olanlar
    18. Brezilya'da seçiminin ikinci turu için..
    19. Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı!..
    20. Gelin dikkatinizi sınayalım
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti