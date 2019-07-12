Sesli Betimleme ile engelsiz sinema

Engellilerin sosyal hayata bağımsız katılımlarını sağlamaktaki başarısıyla dünya birinciliği alan Hayal Ortağım Sesli Betimleme, TV+’ın geleneksel “Açık Havada Başka Sinema” etkinliğiyle uygulanmaya başlandı. Sesli Betimleme uygulamasını görme engellilerle birlikte deneyimleyen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, “Turkcell teknolojilerinin engelli bireylerin sosyal hayata kolay erişimini sağladığını görmek bizi çok mutlu ediyor ve yeni teknolojiler geliştirme konusunda bize daha çok çalışma azmi ve motivasyon veriyor. Özellikle 5G’nin hayatımıza girmesiyle bu teknolojilerin sağladığı kolaylıklar çok ileri boyutlara taşınacak” dedi.