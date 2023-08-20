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Siyaset Sesini çıkartması yerde kısıldı! Kılıçdaroğlu'na ulaşılamıyor
Siyaset

Sesini çıkartması yerde kısıldı! Kılıçdaroğlu'na ulaşılamıyor

Yeniakit Publisher
2023-08-20 18:58:00 - 2023-08-20 19:00:34
Sesini çıkartması yerde kısıldı! Kılıçdaroğlu'na ulaşılamıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KKTC'de Pile köyüne yapılan yol çalışmasına engel olmaya çalışan BM güçlerine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalması tepkilere neden oldu.

KKTC’nin Pile köyüne yol yapma girişimi BM Barış Gücü görevlileri tarafından engellendi. Bunun üzerine KKTC güvenlik güçleri, BM’ye ait araçları bölgeden dozer yardımıyla kaldırdı.

Dışişleri Bakanlığı BM Barış Gücü'nün gerçekleştirdiği fiziksel müdahalenin kabul edilemez olduğunu belirtti ve söz konusu müdahaleyi kınadı.

Kılıçdaroğlu ses çıkaramadı

Süper lige çıkan takımları bile sosyal medya hesabından yayınladığı mesajlarla tebrik eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Rum destekçisi BM'ye yönelik tek bir paylaşımda bulunmadı.

En son paylaşımını üç gün önce yapan ve KKTC'ye destek mesajı vermeyen Kılıçdaroğlu, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

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