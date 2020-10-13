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Medya SeseGel
Medya

SeseGel

SeseGel izle |Youtube yediden yetmişe milyonlarca kişinin vakit geçirdiği bir video barındırma sitesi. Youtube’da kanal açıp, içerik paylaşarak fenomen haline gelen pek çok kişi var. Milyonlarca kişi bu kanalları takip edip içeriklere göz atıyor. Söz konusu kanallardan biri de SeseGel. Peki, SeseGel kanalı kimin? | SeseGel paytak şarkısı | SeseGel Kazım Usta şarkısı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 12:09:00 - 2020-10-13 12:11:35
SeseGel

SeseGel kanalı kimin? | Youtube’da binlerce kanal milyonlarca içerik bulunuyor. Bazı kanallar özellikle gençler ve çocuklar arasında popüler durumda. SeseGel ve SeseGel Çocuk kanallarında Hasan Mustan ve oğlu Egemen Kaan Mustan video oyunu oynayıp bu oyunlarla ilgili yorumlar yapıyor. Kanalda baba oğlunun yazdığı şarkılarda söyleniyor. Peki, SeseGel Kazım Usta şarkısı nedir?

SeseGel şarkı

SeseGel Kazım usta şarkı |  SeseGel kanalında Hasan Mustan gençlere ve yetişkinlere yönelik video oyunlarını oynayıp, deneyimlerini takipçilerine aktarıyor. SeseGel Çocuk kanalında ise baba oğul oyun oynayıp hazırladıkları şarkıları söylüyorlar. Söz konusu şarkılar genellikle oynadıkları video oyunlara ithafen hazırlanıyor. Kanalda çocuklar ve gençler arasında en meşhur olan şarkılar Kazım Usta ve Paytak. Özellikle bu iki şarkı çocuklar tarafından sıkça dinleniyor.

SeseGel çocuk

SeseGel Çocuk kanalında yalnızca video oyun deneyimleri paylaşılmıyor. Söz konusu kanalda baba-oğul hazırladıkları kliplerde yayınlanıyor. Hasan Mustan çocuğunu videolarda zorla oynatmadığını oğlu isterse çekimlere katıldığını belirtiyor. Baba-oğul arasındaki sevimli diyaloglar da pek çok kişinin ilgisini çekiyor.

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