Ses kısıklığının nedenleri nelerdir?

Ses, akciğerden gelen basınç ile ses telleri titremişinden ortaya çıkar. Bazı hastalık durumlarında, uzun süre yüksek sesle konuşma veya bağırma gibi durumlarda, bireylerde ses kısıklığı görülebilir. Ses kısıklığı tanım olarak sesin seviyesinin azalması veya hiç çıkmaması olabilir. Bu durum çoğu birey tarafından ciddi bir sorun gibi görünmese de aslında, ciddi hastalıkların habercisi olabilir.

SES KISIKLIĞI NEDENLERİ?

Ses kısıklığının etkenleri bazı durumlarda değişmekte olsa da asıl nokta, solunum yollarının üst kısmındaki viral bir enfeksiyon ile alakalıdır. Tabi bu durumu tetikleyebilecek etkenler de bulunmaktadır.

Sigara içmek insan sağlığına oldukça fazla zarar vermekle birlikte özellikle sese de büyük zarar vermektedir.

Uzun süre tiz tonlarda şarkı söylemek

Çığlık atmak

Zehirli maddeler solumak

Boğaza zarar verecek cisim değmesi

Tiroid bezinin birey vücudunda kötü çalışması

Yukarıda listelenen durumlar ve birçok farklı durumdan dolayı ses kısıklığı nedeni olabilir. Bu durum bireyler tarafından çok fazla önemsenmez ancak, aslında oldukça önemli bir konudur. Çünkü ses kısıklığı bazı durumlarda çok ciddi hastalıkların sebebi olabilir.

SES KISIKLIĞI TEDAVİSİ

Ses kısıklığının tedavisinden önce, neden olan faktör belirlemelidir. Ses kısıklığına neden olan faktör belirlendikten sonra ona göre bir tedavi yöntemi üretile bilinir. Çünkü gerçek anlamda ses kısıklığı bir hastalık değil başka hastalık belirtisi olabilir.

SES KISIKLIĞINI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

Kesinlikle sigara içiminin bırakılması gereklidir. Sigara vücuda çok fazla zararı olması ile birlikte, özellikle ses tellerine de büyük zarar vermektedir.

Bol miktarda su içmek ses tellerine boğazdaki akışkan mukusu inceltir ve nemli tutar.

Özellikle ses kısıklığı yaşamaya başladığınızı hissettiğinizde sesinizi dinlendirmek sizin için iyi olacaktır.