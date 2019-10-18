Ses kısıklığı için hangi doktora gidilir?

Ses kısıklığı hangi doktor bakar? sorusu konuşmada sorunlar yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Sesteki çatallaşmalar, titreşimler, boğuk ses ve diğer tüm ses değişikliğine ses kısıklığı denir. Ses kısıklığının tedavisi, ses kısıklığı yapan hastalığa göre değişir. Çünkü ses kısıklığı kendisi bir hastalık değil başka hastalıkların belirtisidir. Ses kısıklığı için hangi bölüme gidilir?

Gırtlaktan daha aşağı seviyelerdeki rahatsızlıklar sesin cılız ve zayıf çıkmasına neden olurken, gırtlağın kendisi ile ilgili hastalıklarda sert, tırmalayıcı ve kısık ses oluşumuna neden olur.

Ses kısıklığı ile birlikte aşağıdaki belirtiler varsa:

Soğuk algınlığı gibi belirli bir neden yokken ağrı bulunması,

Öksürükle kan gelmesi,

Yutma güçlüğü,

Boyunda şişlik.

Ses kısıklığı için hangi bölüme gidilir?

Birkaç günden uzun süren tam ses kaybı veya seste şiddetli değişiklik olursa Kulak Burun Boğaz uzmanı ile görüşülmelidir.